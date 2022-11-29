قناة DMC تبرز ملف «الوطن» اليوم.. «غاز مصر.. حقول الخير تكفي وتفيض»

عرضت برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بإنجازات الدولة في المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بعنوان «غاز مصر.. حقول الخير تكفي وتفيض».

ضرورة وجود غاز في حقل زهرة

وقال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنّ المكتسبات والجهود التي نفذتها الدولة فيما يتعلق بالمشروعات المعتمدة على الغاز الطبيعي، لمست المواطنين على أرض الواقع، وجاء ذلك نتيجة خطة كبيرة وضخمة.

وأضاف «عامر»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ مصر وقيادتها السياسية أصرّت على ضرورة وجود غاز بمنطقة حقل زهرة، ومن ثم وضعت خطة بإعادة تعيين الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، للاستفادة من النواحي الاقتصادية، إضافة إلى سرعة التنفيذ وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة الإنتاج وتذليل كل العقبات.

أهمية الغاز الطبيعي

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ينهي الإجراءات بنفسه، لبدء الإنتاج لأن كان يعرف ويُقدر أهمية الغاز الطبيعي، موضحا أنّ الاجراءات السياسية المتخذة في هذا الملف أنهت ظاهرة تزاحم وتكدس المواطنين في طوابير أنابيب الغاز في مصر.