عقد ورش عمل لموجهي وأخصائي التربية في كفر الشيخ

عقد مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اللقاء المهني التوجيهي لموجهي التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، اليوم الثلاثاء، والمقرر إقامته سنوياً، للوقوف على آخر التوجيهات والتعليمات المتعلقة بآلية عمل الأخصائي الاجتماعي بمعاهد المنطقة، وعقد ورش عمل تدريبية.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وترأس الاجتماع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

تبادل الخبرات بين الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين

وتناول اللقاء تبادل الخبرات بين الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين، ثم إقامة ورش عمل لتوضيح آلية التعامل مع الحالات الفردية، كما ناقش اللقاء كيفية دراسة وعلاج بعض المشكلات السلوكية، وطرق التعامل معها، للعمل على حلها بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، كما تضمن اللقاء الشرح الوافي للبرامج التي يُقدمها مكتب الخدمة المدرسية.

ومن جانبه تحدث حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن دور الأخصائي الاجتماعي في التصدي للظواهر السلوكية والانحرافات الخاطئة وعلاج الحالات الفردية، موضحاً خلال حواره أهداف ومحاور اللقاء المهني من أهمية الرعاية الاجتماعية للطالب، ومعرفة الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في علاج المشكلات الدراسية، وطرح عوامل الدراسة والتشخيص، وفرض أساليب العلاج والمتابعة الفعالة والمستمرة لهذه المشكلات.

التصدي للظواهر السلوكية والانحرافات الخاطئة

وأفادت صفاء رزق، مدير مكتب الخدمة المدرسية برعاية طلاب المنطقة، بأنه خلال اللقاء المهني تم متابعة تفعيل الأنشطة لموجهي التربية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين بالمعاهد خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة خطط موجهي الإدارات التعليمية لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالمعاهد، كما تم مناقشة الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في التصدي للظواهر السلوكية والانحرافات الخاطئة وعلاج الحالات الفردية.