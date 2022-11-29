الحبس سنة لبائع كبده قتل شقيقه بالقليوبية.. «الأب تنازل عن القضية»

قضت محكمة جنايات بنها، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، لصاحب عربة كبدة، لاتهامه بقتل شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة القلج، دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية

وشهدت المحكمة خلال جلسة نظر القضية، تنازل والد المجني عليه والمتهم في نفس الوقت، معبرا عن حزنه الشديد على نجله الراحل على يد شقيقه، وأنه لا يتمني أن يلحق به هو أيضًا؛ خوفا من أن يصدر حكم بالإعدام بحقه، وبذلك يكون قد فقد نجليه الاثنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال وأحمد أسامة دبوس ومحمد عيد عليوة وأمانة سر محمود سامي.

إحالة صاحب عربة كبدة للجنايات لقتله شقيقه

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم «هاني أحمد سعيد محمد»، 30 سنة، صاحب عربة كبدة، مقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، في يوم 29 مايو 2022، بدائرة مركز الخانكة، قتل شقيقه المجني عليه «محمد أحمد سعيد محمد»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن سدد له طعنه باستخدام سلاح أبيض «سكين» استقرت بصدره من الناحية اليسرى، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض دون مسوغ قانوني، كما أحرز بغير ترخيص «مسدس صوت»، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.