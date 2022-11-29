تأجيل محاكمة «حلاق» متهم بقتل سائق في القليوبية إلى جلسة غدا

قررت محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر قضية اتهام حلاق بقتل صاحب «توك توك»، والتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، لجلسة الغد، بناء على طلب دفاع المتهم بالاطلاع على «فلاشة» تسجيل الواقعة.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس ومحمد عيد عليوه وأمانة سر محمود سامي.

إحالة المتهم إلي جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد محمود حنفي محمود»، حلاق، 25 سنة، قتل المجني عليه «أحمد أسامه عبد العزيز سيد»، سائق توك توك، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى سدد له طعنه قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عازيا قصد المتهم إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليه «إبراهيم محمود طه النقيب»، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده به محاولا التعدي عليه لقتله، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وذويه والأهالي وإدخاله مسكنه وإفلاته من يد المتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض «سكين».

تفاصيل قتل سائق بالقلج

وكانت قد شهدت منطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، مصرع سائق على يد حلاق، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، إثر تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وربة منزل وأحد أقاربها، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شاب وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى «ا. ا. ع»، 26 سنة، ويعمل سائق توك توك، حيث تبين أنه أثناء عمله على مركبة توك توك طلبت منه فتاة ونجل خالتها بتوصيلهما لأحد الأماكن، وعند وصولهما للمنزل قام حلاق بالتشاجر معهما والتعدي عليهما، وأثناء محاولة المجني عليه إنهاء المشاجرة قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض سكين وتوفى متأثر بإصابته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.