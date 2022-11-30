«جبت آخري منها».. التحقيق مع المتهم بقتل طليقته في الإسكندرية

«كان في مشاكل كتير بعد الطلاق على النفقة والعفش وكدا، وكانت بتستفزني على طول فجبت آخري منها وضربتها بالسكينة بتاعة المطبخ»، هكذا اعترف المتهم بقتل طليقته أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق استمرت 3 ساعات، حيث قال إنه قتلها بواسطة سكين المطبخ وطعنها عدة طعنات متفرقة، لذلك قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وطالبت بالتحفظ على سلاح الجريمة وعرضه على الطب الشرعى.

تابع المتهم اعترافاته حيث قال «كنا بنتكلم عادي فجاة الكلام اتحول لخناقة وبدانا نشد سوا ونزعق قالت كلمة معجبتنيش فدخلت جبت السكاكين وقعدت أضربها بيهم لغاية ما ماتت»، وأشار المتهم على موقع سلاح الجريمة.

عرض تفاصيل الحادث

تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بتعدي أحد الأشخاص على سيدة بسكين داخل منزلها بالإسكندرية، حيث ورد بلاغ لشرطة ثان الرمل من بعض الأهالي يفيد بقيام عامل بطعن طليقته عدة طعنات متفرقة بالجسم بواسطة 2 سكين، ما أدى إلى مصرعها.

خلافات عائلية سبب في قتل طليقته

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم ضبط المتهم وتبين أن المتهم له معلومات جنائية سابقة وطعن طليقته بعدة طعنات متفرقة وتركها تلقى مصرعها نتيجة خلافات عائلية تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باعتداء أحد الأشخاص على سيدة بسكين داخل منزلها بالإسكندرية، حيث ورد بلاغ لشرطة ثان الرمل من بعض الأهالي يفيد بقيام عامل بطعن طليقته لخلافات سابقة بينهما، واعترف بارتكابه الواقعة وحُرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

العقوبة المنتظرة للمتهم

حول العقوبة المنتظرة للمتهم أكد المحامي أشرف ناجي، لجريدة «الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام شنقاً، وذلك وفقاً لقانون العقوبات المصرى المعدل في عام 2020.

وأشار ناجي إلى أن الفقرة الثانية من المادة 234 توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.