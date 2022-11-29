«الداخلية»: ضبط 357 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط الأجهزة 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 175 متهمًا، منهم 11بندقية آلية، 28 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 139 فرد محلي، 1008 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 212 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

نفذت الأجهزة الأمنية 88605 حكم قضائي متنوع، منهم 355 حكم جناية، و26252 حكم حبس جزئى، و4787 حكم حبس مستأنف، و44766 حكم غرامة، و12445 مخالفة.

ضبط قضايا المخدرات

ضبط الأجهزة الأمنية 357 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 394 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (33,805 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (72,310 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,596 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,750 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,275 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,182 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,961 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,245 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (455 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (51 جرام) عدد (3226) قرص مخدر.

ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط الأجهزة الأمنية 290 دراجة نارية مخالفة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، و18086 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 57 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية، كما تم ضبط 25 متهمًا فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.