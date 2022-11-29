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ضبط 61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. منها 209 «سير دون ترخيص»

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61 ألفًا و89 مخالفة مرورية متنوعة.

16151 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

وتضمنت المخالفات: 16151 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و209 مخالفات السير دون تراخيص، و3 دراجات نارية مخالفة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة شروط الترخيص.

 

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