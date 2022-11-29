محافظ جنوب سيناء: لدينا مئات الفرص الاسثمارية في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن قمة المناخ، حققت مكاسب عديدة خاصة لشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه جرى عقد لقاءات مع آلاف المشاركين في القمة لعرض المقومات السياحية لمدينة السلام عليهم، وعرض فرص الاستثمار بالقطاع السياحي فيها.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أن الفرص كبيرة في المجال السياحي بالرغم من وجود 166 منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ، إلا أن هناك مئات الفرص للاستثمار بالمدينة.

فنادق جديدة

وأكد محافظ جنوب سيناء إنه أجرى زيارة إلى الإمارات العربية لبحث فرص الاستثمار في مجالات السياحة والصناعة والتجارة، وزار مقاطعة رأس الخيمة لعرض الفرص الاستثمارية بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن شرم الشيخ تحولت إلى مدينة خضراء ونجحت في استضافة قمة المناخ COP 27 والتي شارك فيها 42 ألف شخص من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة والفندقة.

ولفت إلى أن هناك مشروعات ترفيهية سوف يجري إنشاؤها في شرم الشيخ لتصبح المدينة المتكاملة، وتم عرض الفرص المتاحة في المدينة والمشروعات المستهدفة خلال العشر سنوات القادمة، في إطار رؤية مصر 2030 لجذب 50 مليون سائح.