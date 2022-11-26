عرض مسرحية «آل كرامازوف» في افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي

أفتتح عرض مسرحية «آل كرامازوف»، فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة، أمس، وهو من عروض المسابقة الكبري، ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، عن رائعة فيودور دوستويفسكي، وإخراج عبدالرحمن محسن.

حضر العرض عدد من الفنانين العرب، منهم سوسن بدر، محمد عادل، حمزة العيلي، مجدي كامل، خالد الذهبي، والوفد العراقي والسعودي وعدد من الشباب من جنوب سيناء.

معلومات عرض آل كرامازوف

مسرحية «آل كارامازوف» بنسختها المصرية من بطولة الفنانة ميار إمام، وعبدالله أشرف، عبد الفتاح الدبركي، مينا نبيل، وذلك ضمن العروض الرئيسية التي يشهدها المهرجان، ويحكم فيها عدد كبير من نجوم فن المسرح المصري والدولي.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان اليوم، إقامة عدة ندوات تكريم للفنانة سوسن بدر والفنان الإماراتي عبدالله راشد، كما سيجري توقيع بروتوكولين بين المهرجان والهند وكرواتيا من خلال مهرجان إيبار الهندي الدولي وجمعية جايا للثقافة والفنون الكرواتية، بالإضافة إلى عدة عروض من المسابقة الرئيسية، ومسابقة ساحة الشارع منها العرض السعودي سجناء أحرار.