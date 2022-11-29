مهرجان شرم الشيخ للمسرح ينظم ندوة للاحتفاء بمصممة الأزياء «مروة عودة»

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة للاحتفاء بأفضل شخصية مسرحية لعام 2021 والتي حصلت عليها مصممة الأزياء دكتورة مروة عودة.

أدار الندوة، الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وكان على المنصة المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي والفنانة ومصممة الأزياء مروة عودة، بحضور مجموعة من المسرحيين منهم الدكتور أبو الحسن سلام، الناقد باسم صادق، رئيس تحرير جريدة مسرحنا والناقد محمد الروبي، وميدو عادل، وعدد من ضيوف المهرجان من المسرحيين.

12 جائزة في المهرجانات

ووجهت الدكتورة مروة عودة، الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان دكتورة انجي البستاوي، معربة عن سعادتها بالتنظيم الجيد والدقيق لكل فعاليات المهرجان من ورش وعروض وفعاليات تخص الندوات، موضحة أنها حصلت على 12 جائزة ولم تتمكن من استلام هذه الجوائز نظرا لعدم دعوتها من قبل هذه المهرجانات أو لعدم معرفتها أنها من المرشحين للفوز بالجائزة.

دور خالد جلال في احتراف مروة عودة

وقالت الدكتورة مروة عودة، إنها خريجة كلية الفنون الجميلة عام 2007 وتتلمذت على أيدي كبار الأستاذة ومنهم د.ناجي شاكر ودكتور عبد الحفيظ مكاوي وكان المشرف على رسالة الماجستير الخاصة بها، ثم بدأت رحلتها لعالم الاحتراف عندما ذهبت لمركز الإبداع للتقديم في الدفعة الثانية مع المخرج الكبير خالد جلال وكانت في نفس التوقيت تقوم بعمل مشروع التخرج الخاص بها، وكذلك رشحها المخرج خالد جلال لتصميم أزياء عرض «عنبر رقم ١»، وهو أول أعمالها مع المخرج خالد جلال.

وأضافت أنها حصلت على جائزة لجنة تحكيم خاصة في المهرجان القومي، برئاسة الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان دريد لحام وكانت المرة الأولى الذي يحصل فيها عنصر الأزياء على جائزة فكانت الجائزة تمنح لعنصر «السينوغرافيا».

وشرحت تفاصيل رحلتها إلى عالم الاحتراف والصعوبات والمعوقات التي واجهتها، وخاصة أن الدراسة في كلية الفنون الجميلة دراسة نظرية ولا يتدرب الطلاب على الشق الخاص بالتنفيذ، فالحياة العملية بها صعوبة وكذلك السوق المالية ولكنها استطاعت تجاوز كل هذه المعوقات وتحرص على دعم تلاميذها وتساعدهم وتقوم باستقطابهم لمساعدتها في الأعمال المختلفة ليتعلموا ويتدربوا بشكل جيد.

واستشهدت ببعض الأعمال الهامة التي كان لها بصمة خاصة فيها ومنها عرض منتدى شباب العالم مع المخرج خالد جلال والذي قدمت خلاله تصميم مختلف ليعبر عن أزمة كورونا، وكذلك عرض «تسجيل دخول»، مع المخرج هاني عفيفي الذي قدمت خلاله تصميم مختلف يعبر عن السوشيال ميديا، وكذلك عروضها مع المخرج مازن الغرباوي الذي يتعامل فيها بطريقة وخطة للأزياء وتقسيم الشخصيات وأنواع الخامات المستخدمة في ملابس الشخصيات والمواصفات الشكلية لكل ممثل وهو عبارة عن كتاب للتصميمات.