ضبط 16 طن خامات مجهولة المصدر داخل مصنع ألبان في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 16 طن خامات مجهولة المصدر لإنتاج الألبان داخل مصنع بالعاشر من رمضان، وذلط في حملة شنتها على المصنع والمخزن الملحق به، لقيام صاحبه بتقليد علامات تجارية كبرى.

خامات مجهولة المصدر

وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة على مصنع يعمل في الألبان، ويقلد العلامات التجارية، وإعادة تدوير شكائر ألبان مجهولة المصدر، في عبوات شركات أخرى، ووضع تاريخ صلاحية جديد عليها.

تفاصيل المضبوطات

وقال بيان صادر عن المديرية، إنه جرى التحفظ على كميات كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج علي النحو التالي:

60 شيكارة حليب بودرة مجفف زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن طن ونص، و40 شيكارة حليب بودره ميلك زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن طن، و80 شيكارة شرش لبن برميات زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 2 طن.

كما تم ضبط 200 شيكارة مالتو ديكسترون زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 5 أطنان، و160 شيكارة مصل حليب بودرة زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 4 طن، وعدد 100 شيكاره رزاز مسحوق حليب كامل الدسم زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 2 طن ونص وبلغت إجمالي المضبوطات 16 طن مضبوطات خامات ومنتجات مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على ماكينة تعبئه وخلط + ماكينة خياطه شكائر + عدد 2 ميزان حساس.

كما تم ضبط العديد من العبوات الفارغة تتمثل في: 3000 شيكارة فارغة جديدة + عدد 3000 شيكارة فارغة مستعمله بأسماء شركات أخرى وتم التحفظ على كافه ماورد وتم غلق وتشميع المخزن وتحرير المحضر رقم 5388 لسنه 2022 قسم ثان العاشر من رمضان واتخاذ كافه الاجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.