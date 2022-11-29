طرح فيلم «أنا لحبيبي» لياسمين رئيس في دور العرض يناير

روجت الفنانة ياسمين رئيس، لفيلمها الجديد «أنا لحبيبي»، المُقرر طرحه في دور العرض اعتبارًا من شهر يناير المُقبل، حيث انتهت من تصويره منذ فترة طويلة.

ونشرت ياسمين رئيس، على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من كواليس تصوير أحدث أفلامها السينمائية «أنا لحبيبي»، وعلقت عليها بقولها: «أنا ليلى.. أنا بخاف أبقى لوحدي، استنوا ليلى في فيلم أنا لحبيبي قريبًا».

أبطال «أنا لحبيبي»

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي، في إطار رومانسي، حول شخصية «ليلى» التي تعيش قصتي حب، ويجمعها في الفيلم كلّ من كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

وقد عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر لـ ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت الفنانة العرض الخاص للعمل في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك ياسمين، في بطولة خطة مازنجر، حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس تُشارك في موسم رمضان بمسلسل بابا المجال

وأعلنت ياسمين مؤخرًا، عن خوضها السباق الرمضاني 2023، بمسلسل بابا المجال للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع الفنان مصطفى شعبان بعد مسلسل ملوك الجدعنة.