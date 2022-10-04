«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس يتذيل قائمة الإيرادات.. حقق 1000 جنيه في يوم

يواصل فيلم «خطة مازنجر»، بطولة ياسمين رئيس، الهبوط في قائمة إيرادات الأفلام الموجودة بدور العرض حاليًا، إذ تذيل القائمة بالتواجد في المركز السادس والأخير بين الأعمال المنافسة.

إجمالي إيرادات «خطة مازنجر»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس، موضحًا أنه حقق ألف جنيه فقط، أمس الاثنين، فيما بلغت إجمالي إيرادات التي حصل عليها العمل منذ طرحه بدور العرض قبل 5 أسابيع تقريبًا، إذ وصلت إلى مليوني جنيهًا فقط.

أبطال فيلم «خطة مازنجر»

ويُشارك في بطولة فيلم خطة مازنجر، بجانب الفنانة ياسمين رئيس، كلّ من الفنان حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.

ويتواجد في دور العرض حاليًا، 6 أفلام، وهي: «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، و«تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام.

فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض، فيلمًا جديدًا، اعتبارًا من الغد الأربعاء، وهو «فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، بجانب محمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمين العبد، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.