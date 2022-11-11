شخصية ياسمين رئيس في مسلسل «بابا المجال» 2023.. فتاة شعبية

تخوض الفنانة ياسمين رئيس السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسل بابا المجال، الذي تشارك من خلاله مع الفنان مصطفي شعبان بعد مشاركتهم مؤخرًا من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» في رمضان 2021 .

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تفاصيل شخصيتها التي تقدمها فى مسلسل بابا المجال رمضان 2023، من خلال ظهورها ضيفة بإحدى حلقات برنامج «البودكاسترز»، الذي يقدمه الإعلامي باسل الزارو.

شخصية ياسمين رئيس في مسلسل بابا المجال

وقالت ياسمين إنّها ستقدم شخصية فتاة شعبية من حارة وستكون مختلفة تماما عن ماقدمته من قبل خاصة أنها سبق وقدمت دور الفتاة الشعبية، لكنها رفضت الإفصاح عن أكثر من ذلك.

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس قدّمت مؤخرا فيلم خطة مازنجر، والتي شاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد وأوس أوس، وسماء إبراهيم، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.