«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس يتذيل قائمة الإيرادات.. حقق 1700 جنيه في يوم

تذيل فيلم خطة مازنجر، للفنانة ياسمين رئيس، قائمة إيرادات الأفلام الموجودة بالسينمات، لليوم الخامس على التوالي، إذ جاء في المركز السادس والأخير.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم خطة مازنجر لـ ياسمين رئيس، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 1700 جنيه فقط، في شباك التذاكر، ليتذيل قائمة الإيرادات.

مليونا جنيهًا.. إجمالي إيرادات فيلم خطة مازنجر

وأشار الموزع السينمائي، إلى أنّ إجمالي ما حققه فيلم خطة مازنجر، لـ ياسمين رئيس، على مدار 5 أسابيع، منذ طرحه في دور العرض، بلغ نحو مليوني جنيه فقط.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم خطة مازنجر

ويُشارك في بطولة فيلم «خطة مازنجر» بجانب ياسمين رئيس، كل من الفنان حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.

حظك اليوم.. فيلم جديد بدور العرض اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر

وفي سياق آخر، من المُقرر أنّ تستقبل دور العرض، فيلمًا جديدًا باسم «حظك اليوم»، اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر الجاري، وهو من بطولة كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومراد مكرم، ومروان يونس، وفاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي.