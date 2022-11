مجلس جامعة الإسكندرية يشيد بنجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27 

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، بالجهود المتميزة التي بذلتها مصر خلال فعاليات الحدث العالمي الضخم المتمثل في الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، على الصعيدين الفني والتنظيمي، بحضور ما يقرب من 120 رئيس دولة وحكومة شاركوا في قمة المناخ.

واستعرض رئيس الجامعة اللقاءات التي تمت على هامش مؤتمر المناخ، اللقاء مع الدكتور رينود موزيليه، رئيس إقليم بروفانس ألب كوت دازور، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور عبدالعزيز قنصوة وبعض رؤساء الجامعات الحكومية، بهدف مناقشة تعزيز التعاون مع جامعات الإقليم الفرنسي، واللقاءات الاخرى مع العديد من المسئولين بالجامعات والمؤسسات العالمية في المنطقة الزرقاء والخضراء لمناقشة آليات تعزيز ودعم سُبل التعاون معهم.

مشاركة جامعة الإسكندرية في مؤتمر المناخ

وأكد مشاركة جامعة الإسكندرية في العديد من الفعاليات على المستويين المحلي والدولى خلال العام الذى ترأسه مصر بعد انعقاد قمة المناخ COP27 لتوجيه الجهود والتعهدات للحفاظ على كوكب الأرض من مخاطر التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ حتي تسليم الرئاسة في COP28 لدولة الإمارات الشقيقة.

دعم جامعة الإسكندرية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

واستعرض رئيس الجامعة نتائج مشاركة جامعة الإسكندرية في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة عشر لمؤتمر رؤساء جامعات منطقة الشرق الأوسط (CONFREMO)، التي نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط(AUF) بالعاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 17 ـ 18 نوفمبر الماضي.

وناقش رئيس جامعة الإسكندرية والمدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية آليات دعم الوكالة لفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا ـ تشاد ليكون له دور تنويري وتنموي وبوابة جذب للطلاب الفراكفونيين بمنطقة وسط أفريقيا، موضحا أن الجامعة وستعد الجامعة مذكرة بمتطلبات لإرسالها للوكالة الفرانكفونية.

بكالوريوس الأسنان مع جامعة مانشستر

ووافق المجلس على إنشاء درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة كدرجة مشتركة مع كلية طب الأسنان جامعة مانشستر مع تطبيق لائحة البرنامج الدولي للساعات المعتمدة.

وافق المجلس على تحديث القائمة المعتمدة حاليا من قبل مجلس جامعة الإسكندرية وهي قائمة ( JCR2020 (SC1E and SSCI التى تحتوى 12324 مجلة موزعة على 239 تخصصاً بقائمة ( JCR 2021 (SCIE and SSCI and AHCI )التى تحتوى على 13785 مجلة موزعة على 264 تخصصا التي جرى إصدارها حديثاً وذلك لمصلحة السادة الباحثين ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2023.

ووافق المجلس على مقترح مشروع التبادل الافتراضي لمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية ونظرائهم بجامعة ولاية جورجيا الأمريكية في إطار تدريس مقرر فى مجال إدارة الأعمال الدولية بكلية التجارة.

تبرعات لسداد مصروفات الطلبة غير القادرين

ووافق المجلس على التبرع المقدم من إينرويل شرق الإسكندرية بمبلغ 50 ألف جنيه لسداد مصروفات الطلبة غير القادرين، والتبرع المقدم من أحد رجال الأعمال بالإسكندرية بمبلغ 86 ألف جنيه لنفس الغرض، والتبرع المقدم من أسرة المرحوم الدكتور فؤاد صبري هيكل من كلية الفنون الجميلة عبارة عن عدد 139 كتاب بقيمة إجمالية 14 ألف جنيه.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة تدريس، 13 إلى وظيفة أستاذ، و 10 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 30 مدرسا، ومنح 93 درجة دكتوراة و 110 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.