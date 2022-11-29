«هتساعدك على سداد المصروفات».. كيف تستثمر أموالك في أذون الخزانة من خلال البنوك؟

أذون الخزانة من أحد الاتجاهات الاستثمارية التي يلجأ إليها المواطن في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة المقدمة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، التي يتراوح أجلها بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.

وأذون الخزانة تطرح من قبل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري مقابل نسبة فائدة لمساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات التي تستخدمها جميع دول العالم لتقليل الأزمات الاقتصادية.

وتصل الفوائد المقدمة على الأذون قصيرة الأجل بين 12.4% و12.5% تقريبا، وخلال السطور التالية يستعرض «الوطن» خطوات الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البنوك كما أوضحها الخبير الاقتصادي بلال شعيب:

1- يتوجه العميل لفرع البنك التابع له للتقدم بطلب لشراء أذون خزانة مع تحديد الآجال المطلوبة.

2- يبدأ الحد الأدنى لشراء الأذون من 25 ألف جنيه ومضاعفاته.

3- تتراوح مدة الأذون قصيرة الآجل بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.

4- يصرف العائد مقدمًا وبنهاية آجالها يجرى استحقاق كامل المبلغ.

5- يمكن كسر الأذون من اليوم الثاني من شرائها ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

6- يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك، ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.