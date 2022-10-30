البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ28.5 مليار جنيه صباح اليوم

تطرح الحكومة، صباح اليوم، أذون خزانة ذات آجال متنوعة بقيمة إجمالية تصل إلى 28.5 مليار جنيه؛ لدعم الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا و273 يومًا لصالح وزارة المالية، إذ تُستخدم حصيلة بيع الأذون في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام الجاري 2022-2023.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة عمليات طرح وإصدار سندات وأذون الخزانة على مدار العام بشكلٍ دوري على أن تستخدم تلك الحصيلة في الإنفاق على بنود ومخصصات الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي، صباح اليوم، زوجين من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 28.5 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه إضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 20.5 مليار جنيه على التوالي.

ونجحت وزارة المالية، الخميس الماضي، في بيع أذون خزانة أجل 182 يومًا و364 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه إذ باعت أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 2.6 مليار جنيه بينما باعت أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 5.4 مليار جنيه على التوالي.