مدير مستشفى الجمهورية بالإسكندرية: افتتاح وحدة للحروق قريبا 

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية عن افتتاح وحدة للحروق بمستشفى الجمهورية قريبا لخدمة أهالي الإسكندرية بشكل عام ونطاق غرب الإسكندرية الكائن فيه المستشفى بشكل خاص.

وأضاف مدير مستشفى الجمهورية، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن تضم وحدة الحروق الجديدة 14 سرير إقامة داخلي، و7 أسرة عناية مركزة.

استعدادات فتح وحدة الحروق بمستشفى الجمهورية

وأكد أنه استعدادا لافتتاح وحدة الحروق بمستشفى الجمهورية فقد أجرى دورة تدريبية مكثفة لتدريب الأطباء والتمريض لرفع كفاءتهم، وشملت محاضرات لأطباء الحروق والتجميل بالمستشفى ألقاها الدكتور محمد مغازي، أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية الطب جامعة قناة السويس، ومحاضرات للتمريض على الأعمال التمريضية لمرضى الحروق وتدريبات عملية وقامت بإلقائها الدكتورة نسرين عزت.

رفع كفاءة الأطباء والتمريض

وأكد أنه قد تم رفع كفاءة الأطباء والتمريض بشكل كبير للتعامل مع حالات وحدة الحروق الجديدة المقرر الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن من أجل استقبال المرضى وتوفير العلاج لهم.