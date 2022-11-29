الكشف على 10 آلاف مواطن في 6 قوافل طبية تابعة لمبادرة «حياة كريمة» بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف العلاج للمواطنين بالمجان

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة على مدار شهر أكتوبر الماضي وهي: قرية البدرمان بديرمواس، نزلة تونة بمركز ملوى، عرب السلطان حسن بأبو قرقاص، التحرير بمركز مغاغة، قرية حماضة ببنى مزار، طهنا الجبل بمركز المنيا.

وأشار إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و 183 حالة في تخصصات مختلفة من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، حيث تستهدف القوافل القرى التي تبعد 15 كيلو متر عن أقرب مستشفى عام أو مركزي.

إجراء 929 تحاليل مختلفة وموجات صوتية

وأضاف الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه تم إجراء 929 تحاليل مختلفة وموجات صوتية لـ 123 حالة، وأشعة سينية لـ 39 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 616 مترددا وتحويل 134 حالة للمستشفيات العامة والمركزية لاستكمال الفحص والعلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استهدفت أكثر من 574 متردداً.