شروط الحصول على إعانات التكافل بجامعة المنيا.. 4 ديسمبر آخر موعد لتلقي الطلبات

أعلنت جامعة المنيا عن مد فترة التقدم للحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، في إطار الحرص على تحقيق أكبر استفادة للطلاب من خدمات صندوق التكافل.

ووافق الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، على مد فترة التقدم للحصول على خدمات صندوق التكافل، حيث تستمر عملية التقديم حتى الأحد 4 ديسمبر، علماً بأنه لن تقبل أية طلبات إلا من خلال المنصة الإلكترونية.

شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية، ولم يتم توقيع أي عقوبات تأديبية عليه.

2- متوسط نصيب الطالب من دخل الأسرة لا يزيد عن 500 جنيه.

3- الأولوية للطلاب ذوي الإعاقة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة ويتيمي الأبوين.

تخصيص 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التكافل

وقال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن ما تم تخصيصه لدعم صناديق تكافل الطلاب بالكليات خلال العام الجامعي الحالي، يزيد عن 3 ملايين جنيه، تم توجيهها لتسديد الرسوم الدراسية لأكثر من 6000 طالب وطالبة طبقاً لما هو مقرر بكل كلية، حيث بلغ متوسط نصيب الطالب من الدعم النقدي 500 جنيه، لتصل نسب الطلاب المستفيدين بالكليات لأكثر من 10% من إجمالي أعداد الطلاب بكل كلية، بالإضافة إلى تقديم دعم للكتاب الجامعي لما يزيد عن 4000 طالب وطالبة بنسبة 5% من أعداد الطلاب بالكليات.

وأضاف «فرحات»، أن إيرادات كافيتريات الجامعة تعد الرافد الرئيسي الذي يمد الصندوق بحصيلة موارده والذي يوجه عائدها لتدعيم صناديق التكافل الفرعية بالكليات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم وصرف الإعانات للطلاب ذوي الاحتياجات.