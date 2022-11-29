«التضامن» تُعلن انطلاق مبادرة «ستر ودفا» في قرى كفر الشيخ

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، إطلاق حملة «ستر ودفا»، والتي تستهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة، لمجابهة فصل الشتاء، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة كفر الشيخ، من خلال تقديم جميع سُبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع البطاطين على غير القادرين بالقرى

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة يتم من خلال مكتب الأورمان في كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح «شعبان»، أنه يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لسهم «ستر ودفا» بمبلغ 250 جنيها، أو المشاركة في توفير 3 بطاطين بتكلفة 300 جنيه، أو 2 بطانية ولحاف بـ375 جنيها، أو توفير 2 بطانية و2 لحاف بـ550 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.