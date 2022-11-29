محافظ الإسكندرية: إنجاز 98% من أعمال التطوير بمنطقة محسن الكبرى

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه جرى تنفيذ 98 من أعمال تطوير عزبة محسن شرق المدينة، مشددا على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة محسن الكبرى التي تعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

سرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق

ونبه المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق.

وأوضح «الشريف»، أنه يتم العمل على رصف حوالي 253 شارع بمنطقة محسن الكبرى، وأن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة حتى الآن بلغت 98%.

إنهاء أعمال الإنارة بنسبة 100%

وأكد «الشريف» ضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، إذ تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100%، حيث تم تركيب 1930 ذراع إنارة، و 500 عمود إنارة، و2430 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة وتلبية لاحتياجات الأهالي.