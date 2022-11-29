أسعار خام الحديد تواصل الارتفاع عالميا وتقترب من أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من خام الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين في الصين، إلى 100.5 دولار للطن، وظلت قريبة من أعلى مستوى لها في شهرين عند 101.5 دولار في 25 نوفمبر، ومن المقرر أن تغلق الشهر أعلى بنسبة 25% تقريبًا مع التدابير التوسعية من الصين للحفاظ على الاقتصاد المتباطئ، مع زيادة المخاوف بشأن الاحتجاجات ضد القيود المرتبطة بكوفيد.

ووافقت أكبر البنوك التجارية في البلاد، على تمديد 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص لمحاربة أزمة السيولة في قطاع العقارات، كما قام بنك الشعب الصيني بخفض نسبة احتياطي البنوك.

في وقت سابق، وسعت هيئة السندات الوطنية، برنامج تمويل رئيسي بمقدار 35 مليار دولار، لدعم مبيعات السندات بعد أن أدت فترة من التخلف عن السداد إلى زيادة تكلفة الائتمان لبناة الإقامة.

ويأتي هذا الارتفاع، مقارنة بـ92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس.

خام الحديد سيصل عند 112.96 دولار للطن متري

وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.ومن المتوقع تداول خام الحديد عند 112.96 دولار للطن متري بحلول نهاية الربع، وأن يتم التداول عند 100.38 في غضون 12 شهرًا.

وبحسب البيانات التاريخية، فقد وصل خام الحديد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021.