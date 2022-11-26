أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت.. استقرار لليوم الثالث

تواصل أسعار الحديد والأسمنت استقرارها لليوم الثالث على التوالي في الأسواق المحلية، وفقًا لنشرة الأسعار الصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية اليوم السبت.

واستقرت أسعار الحديد والأسمنت، فسجل الحديد الاستثماري 19363 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1655 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-11-2022

وسجل سعر طن الحديد في شركتي «عطية» و«مصر ستيل» اليوم السبت 19000 جنيه، وفي شركة «حديد بشاي» سجل 19600 جنيه، وفي «المراكبي» 19550 جنيهًا.

ووصل سعر حديد في شركة «العشري» إلى 19300 جنيه للطن، وفي شركة حديد المصريين 19550 جنيهًا، وفي شركة «حديد العتال» 19550 جنيهًا، وحديد عز 19650 جنيهًا للطن، وفي شركات «سرحان» و«الكومي» و«المعادي» 19000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت

وشهد سعر طن الأسمنت اليوم السبت استقرارا، إذ بلغ أسمنت «وادي النيل» 1610 جنيهات، وبلغ سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1620 جنيها، في حين استقر سعر أسمنت سيناء عند 1520 جنيها، والعربية للأسمنت «المسلح»، عند 1640 جنيها، ووصل «أسمنت النصر» لـ1600 جنيها للطن.

وسجل وطن أسمنت قنا «المسلة» نحو 1560جنيها، وأسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» عند 1530 جنيها، وأسمنت «السهم» 1530 جنيها، كما بلغ طن أسمنت حلوان 1640 جنيها، وأيضا أسمنت السويدي سجل سعر 1720 جنيها للطن.