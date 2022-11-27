أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية.. تبدأ بـ19 ألف جنيه

حافظت أسعار الحديد اليوم على استقرارها في الشركات المختلفة، حيث تختلف الأسعار من شركة إلى أخرى لكن بشكل طفيف، علاوة على تحمّل مصاريف النقل.

ووفقًا لنشرة الأسعار الصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استقرت أسعار الحديد اليوم، حيث بلغ سعر الحديد الاستثماري 19363 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن الحديد في شركة حديد عز وصل اليوم إلى 19650 جنيهًا للطن.

- سعر طن الحديد في شركة سرحان بلغ 19600 جنيه.

- سعر طن الحديد في الكومي بلغ 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة المعادي استقر عند 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة عطية وصل اليوم إلى 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستيل بلغ اليوم 19400 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة حديد بشاي بلغ اليوم 19600 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة المراكبي بلغ اليوم 19550 جنيهًا.

- سعر طن الحديد في شركة حديد العشري سجل اليوم 19300 جنيه للطن.

- سعر طن الحديد في شركة حديد المصريين بلغ اليوم عند 19550 جنيهًا.

- سعر طن الحديد في شركة حديد العتال بلغ اليوم عند 19300 جنيهًا.

وشهدت أسعار الحديد الخام تراجعا طفيفا في الأسواق العالمية، حيث سجل 92 دولارا للطن، مقابل 94 دولارا في الشهر الماضي، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، وذلك مقارنة بـ111 دولارا في أغسطس الماضي.