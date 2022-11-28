ارتفاع في أسعار خام الحديد وتراجع الخردة والبيليت أواخر الشهر الحالي

ارتفعت أسعار خام الحديد وتراجع سعر الخردة والبيليت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات أسواق الصلب العالمية أن أسعار الخردة بلغت 353 دولارا للطن، مقارنة بـ340 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بسعر 367 دولارا للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وبنحو 371 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

وكان سعر الخردة سجل 369 دولارا للطن في تعاملات 30 سبتمبر الماضي، وهو السعر الذي يزيد عن تعاملات سابقة في بداية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته، والذي بلغ 350 دولارا للطن، ورغم ذلك تظل الأسعار أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس الماضي، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.

فيما ارتفع سعر خام الحديد إلى 100 دولار طن، بعد أشهر من التراجع، ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس.

وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

أسعار مربعات الصلب

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب، البيلت، ما بين 480 – 540 دولارا للطن، وهي أسعار أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولارا للطن، وهو السعر ذاته تقريبا لأسعار الشهر الماضي.

وكشفت البيانات أن أسعار حديد التسليح تراوحت ما بين 635 – 650 دولارا للطن، وهي أسعار تقل عن أسعار الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 700 – 710 دولارات للطن، مرتفعة من أسعار تراوحت بين 660 – 700 دولار للطن، ومقارنة مع ما بين 700 – 710 دولارات للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، وما بين 700 – 720 دولارا للطن في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.