حبس عامل 4 أيام لاتهامه بتجارة المخدرات في سوهاج.. «شابو وحشيش وأسلحة»

قررت جهات التحقيق المختصة بسوهاج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة ما بين «شابو وحشيش وعقاقير وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وميزان حساس».

القبض على موظف بحوزته مخدرات

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، بقيام شخص، يقيم دائرة مركز سوهاج، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

مخدرات بحوزة متهم في سوهاج

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، باستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مواد مخدرة والمضبوطات، أثناء مزاولته نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.