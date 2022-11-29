الكشف على 1436 مواطنا في المنوفية والغربية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهود قوافلها الطبية داخل المحافظات لتقديم الخدمات المجانية للأهالي وإجراءات الكشوفات عليهم، وفقًا لما تستهدفه المبادرة الرئاسية في تحسين والارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في القرى والمحافظات.

حياة كريمة في المنوفية

في محافظة المنوفية، قدمت القافلة الطبية لمؤسسة حياة كريمة، الخدمات الطبية إلى 238 مواطنا وجرى الكشف عليه في 5 تخصصات طبية، وذلك في قرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا بالتعاون مع جامعة السادات.

قافلة حياة كريمة في الغربية

أما في محافظة الغربية قدمت قافلة حياة كريمة الطبية خدماتها إلى 1198 مواطنا جرى الكشف عليهم، في 12 تخصص طبي مختلف، وتحويل 84 حالة منهم إلى المستشفى، وذلك في قرية كفر سنباط التابعة لمركز زفتى، وبالتعاون مع جامعة طنطا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية والبيطرية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي تشمل تقديم الكشوفات الطبية والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.