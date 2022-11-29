«حياة كريمة»: نفذنا 12 مشروعا بالقليوبية.. وهدفنا إحداث تنمية مستدامة

قال مصطفى السيد، منسق حياة كريمة في القليوبية، إننا في نهاية المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية، والخاصة بتسليم المشروعات، لافتًا إلى أن المبادرة دخلت المحافظة منذ أكثر من سنتين، حيث إننا بدأنا في أكثر من 12 قطاعا بـ18 مشروعا بتكلفة تقريبية نحو 30 مليون جنيه، وكان هدفنا هو إحداث تنمية مستدامة وشاملة بالقرى.

حياة كريمة هدفها التمكين الاقتصادي

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مش هقدر أوصفلك كم الفرحة التي نراها في عيون الناس في الشارع عندما تشهد حجم التدخلات الاجتماعية والمشروعات التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة»، متابعًا أن هناك بعض المشروعات التابعة للمبادرة هدفها التمكين الاقتصادي والتدخلات الاجتماعية وبناء قدرات الإنسان، وليس إقامة بعض المشروعات فقط».

أبرز أعمال مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

وتابع: «بدأنا بعمل تطوير لمركز إداري متكامل في 36 قرية وأكثر من 148 نجعا وعزبة، وتم العمل على 730 مشروعا بتكلفة أكثر من 7 مليارات جنيه»، لافتًا إلى أن البينة التحتية كان لها نصيب الأسد في مشروعات مبادرة حياة كريمة بالقليوبية خاصة قطاع الصرف الصحي، مضيفًا أنه كان يتم العمل بالتوازي على البينة الخدمية الموجودة كالشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والزراعية.

وأشار منسق حياة كريمة في القليوبية، إلى دور حياة كريمة في التدخلات الاجتماعية خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية المجتمعية، متابعا أن الفترة الماضية شهدنا أكثر من مبادرة مثل: «راجعين نتعلم» التي كان يتم توفير مستلزمات مدرسية للأسر بسطة الحال وذوي الهمم، إلى جانب تسديد المصروفات الخاصة بهم.