«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مبادرة «يدوم الفرح» ضمن «حياة كريمة»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى» والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا عن احتفالية مبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون مع محافظة المنيا على المسرح الروماني بكورنيش النيل لتدخل الفرحة والسرور على 100 عروس ضمن مبادرة «يدوم الفرح».

تفاصيل مبادرة «يدوم الفرح»

وتجهز المبادرة العرائس على مستوى الجمهورية، خاصة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال منحهن «ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة تلفزيون وحقيبة لمستحضرات التجميل»، فضلا عن إطلاق المبادرة مبادرات تدريبية بعنوان «مودة» لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة.

وقدم الفنان محمد صلاح عددا من الأغاني المتميزة، وسط أجواء من البهجة، وتضمن الحفل فقرات خاصة بالفرقة القومية لكورال أطفال المنيا، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا.

حياة كريمة من أكبر وأضخم المبادرات في تاريخ مصر

وخلال الحفل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كل مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي.