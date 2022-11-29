حياة كريمة بأسوان: مشروعاتنا تستهدف البنية التحتية والخدمات لإحداث طفرة

قال الدكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة بأسوان، إن مصر نشهد طفرة حقيقية على مستوى كل الخدمات والقطاعات والمشروعات التي يتم تنفيذها بالقرى، مشيرًا إلى أن مشروعات البينة التحتية والخدمية تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا داخل القرى والمحافظات بأكملها، متابعًا بأن محافظة أسوان كان لها نصيب كبير للغاية من تدخلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

طريقة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

أضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حياة كريمة ضمت 5 مراكز بمحافظة أسوان، منها 3 مراكز في المرحلة الأولى، أما المركزين الآخرين أسوان ودراو، إدرجا مؤخرًا، بعدد 39 وحدة محلية قروية أم و16 قرية تابعة، و380 نجع وكفر، وتنفذ كل المشروعات بالتوازي في كل القرى، لكي تحقق طفرة حقيقة لم تشهدها أسوان من قبل.

أبرز مشروعات حياة كريمة بأسوان

أشار منسق حياة كريمة بأسوان، إلى أن القراءات والمؤشرات كلها تشير إلى دعم مصر لكل سبل التطوير والتنمية، التي تتم على أرض الواقع، وقدرة الدولة على إحداث تغيير حقيقي في أوجه الحياة للمواطن، على الرغم من وجود تحديات كبيرة للغاية بالساحة الدولية، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل شملت مشروعات خدمية.

وأوضح أن عدد كبير من المشروعات التي يتم التدخل فيها، كمشروعات البنية التحتية الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والغاز الطبيعي، فضلًا عن المشروعات الخدمية المتمثلة في المجمعات الخدمية والزراعية، والأسواق ومراكز الشباب، ووحدات الإسعاف وغيرهم.