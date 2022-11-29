قرار وزاري بتعيين لجنة لتسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا برقم 367 لسنة 2022، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

تشكيل لجنة تسيير الأعمال

وتضمن التشكيل الجديد للجنة، تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية برئاسة علي عبدالمجيد محمد عبدالمجيد غنيم، رئيسا للجنة، وعضوية جودة دسوقي جودة محمد الشاعر، وإبراهيم علي محمد القماطي، وأدهم أحمد دهب محمد، وباسم رزق زكي حنا.

تسيير الأعمال لمدة شهرين قابلة للتجديد

وتضمن القرار أن تتولى اللجنة تصريف وتسيير شؤون غرفة العاديات والسلع السياحية التابعة لـ الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار، أو لحين إجراء انتخابات جديدة، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.