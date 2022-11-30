تفاصيل أولى حفلات أنغام في 2023.. يأتي بعد تعافيها من أزمتها الصحية

تتعافى الفنانة أنغام من أزمتها الصحية، بشكلٍ كبير، حيث اقترب موعد خروجها من المستشفى، بعدما صارت تستجيب للطعام والشراب، ونجاح الفريق الطبي المُعالج لها، من مشكلة انسداد بالأمعاء.

دخول أنغام للمستشفى، تسبب في إرجاء حفلاتها الغنائية التي كان من المُقرر إحياؤها تلك الفترة، أبرزها حفل غنائي بالقاهرة الجديدة، يوم 2 ديسمبر المُقبل، إلا أنّ الشركة المنتجة قررت تأجيله لموعد لاحق، بسبب الأزمة الصحية لـ أنغام، والتي قدّمت اعتذارها للجمهور.

وكشفت الشركة المنظمة، عن الموعد الجديد لحفل أنغام، والذي سيكون يوم 3 من شهر فبراير المُقبل، ليكون أولى حفلاتها المُعلنة في العام الميلادي الجديد 2023.

وكان الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، قد كشف تطورات الحالة الصحية لابنته في تصريح لـ«الوطن»، مؤكدًا أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، ومن المُقرر أنّ تقضي فترة النقاهة في المنزل قبل أنّ تعاود نشاطها الفني من جديد.

وكانت الفنانة أنغام، قد أبدت اعتذارها لجمهورها بعد تأجيلها حفلاتها إثر أزمتها الصحية، إذ أصدر المركز الإعلامي لها، بيانًا صحفيًا، قال فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن».