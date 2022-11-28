تطورات الحالة الصحية لـ أنغام.. ووالدها يكشف موعد خروجها من المستشفى

كشف الموسيقار محمد علي سليمان تطورات الحالة الفنية لـ أنغام، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية قبل أيام، ودخولها المستشفى إثر حدوث مضاعفات صحية، مؤكدًا أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، لكنها ما زالت تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج.

وأكد محمد علي سليمان، لـ«الوطن»، أنّ موعد خروج ابنته أنغام من المستشفى لم يُحدد بعد، بينما قد يُصرح لها الأطباء بالخروج خلال يومين، واستكمال رحلة العلاج في المنزل، موجهًا الشكر لكل من ساندها ودعمها في تلك المحنة الصحية الصعبة، وزملائها الفنانين في مصر والوطن العربي.

أنغام تعتذر لجمهورها لتأجيل حفلاتها بسبب أزمتها الصحية

وكانت الفنانة أنغام قد أبدت اعتذارها لجمهورها بعد تأجيلها حفلاتها إثر أزمتها الصحية، إذ أصدر المركز الإعلامي لها بيانًا صحفيًا، قال فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن».

وألف محمد علي سليمان عددا كبيرا في الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام مثل «عنتر شايل سيفه، فتوة الناس الغلابة، العربجي، بئر الخيانة» وأيضا موسيقى المسلسلات التليفزيونية مثل «الضباب، حكاية المليون، سر الأرض للمخرج أحمد بدر الدين وكذلك المسلسلات الإذاعية ومنها مسلسل القلب الكبير».