رفع كفاءة كوبري مشاة مجمع مدارس العامرية بالإسكندرية للحد من الحوادث

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، عن قرب الانتهاء من رفع كفاءة كوبري المشاة أمام مجمع المدارس بنطاق حى العامرية ثان، في إطار الحرص على سلامة المواطنين والطلاب خاصة بالمناطق التي تحيط بها مجمعات المدارس.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه جرى إنهاء رفع كفاءة كوبري المشاه أمام مجمع مدارس العامرية، تمهيدا لفتحه للمشاة خلال الشهر المقبل.

مشروع كوبرى المشاة أمام مجمع المدارس بالعامرية

نسق حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، مع المختصين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط للانتهاء من أعمال تطوير مشروع كوبري المشاة أمام مجمع المدارس بالعامرية، واستكمال التشطيبات النهائية للكوبري لدخوله الخدمة تيسيرا على المواطنين والحفاظ على أرواح الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بتلك المنطقة التى بها مجمع للمدارس.

أهمية مشروع كوبرى المشاة أمام مجمع المدارس بالعامرية

جدير بالذكر، أن تلك المنطقة تعد من أخطر المناطق كونها على الطريق الصحراوي ما يجعل الحاجة الماسة للطلاب إلى كوبري مشاة من أجل العبور عليه تجنبا لحوادث الطرق نتيجة سرعة السيارات على الطريق.