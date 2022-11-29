توزيع منشورات للتحذير من إعطاء الحقن على صيدليات القليوبية

أعلن الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، توزيع النقابة العامة بالمحافظة استيكرات توعوية على الصيدليات لتفعيل قرار النقابة الصادر مؤخرًا من النقابة العامة بمنع إعطاء الحقن بكافة أنواعها داخل الصيدليات، حفاظا على أرواح المواطنين، وفي أعقاب حبس صيدلانية بالإسكندرية وإحالتها لمحكمة الجنايات بعد وفاة طفلتين بسبب مضاعفات إعطائهما حقنة داخل الصيدلية.

رسالة تحذيرية بمنع إعطاء الحقن بصيدليات القليوبية

وأوضح نقيب الصيادلة، في بيان له أن الإستيكر به رسالة تحذيرية مفادها: «السادة عملاء الصيدلية الكرام تعتذر الصيدلية عن إعطاء الحقن بكل أنواعها طبقا لرؤية النيابة العامة ويمكن التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي وشكرا لتجاوبكم والتزامكم».

التوقف عن إعطاء الحقن بصيدليات القليوبية

وحذر نقيب صيادلة القليوبية من خطورة مخالفة القرار مطالبا الصيادلة بكافة الصيدليات بوقف إعطاء أي نوع من الحقن داخل صيدلياتهم في ظل الواقعة الأخيرة، التي تسببت في وفاة طفلتين بالإسكندرية وإحالة صيدلية للجنايات وتوجيه 7 تهم لها.

وأوضح نقيب الصيادلة بالقليوبية في بيان له، أن النقابة الفرعية بالقليوبية أصدرت بيانا جرى تعميمه على الصيدليات وصفحة النقابة الرسمية على الفيس بوك طالب فيه مجلس النقابة.

وأوضح النقيب أن مجلس نقابة صيادلة القليوبية قرر في بيانه الأخير تقديم كامل الدعم والمساندة لحفظ حق الزميلة، مضيفًا أنه تقرر طبع كمية من الاستيكرات التحذيرية على نفقة النقابة للتحذير من إعطاء الحقن داخل الصيدليات لتوزيعها على مختلف أنحاء المحافظة والإعلان عن منع إعطاء الحقن بكافة أنواعها داخل الصيدليات منعا لتكرار وقائع وفيات ومضاعفات إعطاء الحقن بطريقة خاطئة أو دون اختبار حساسية.