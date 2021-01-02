صيادلة القليوبية: إصابات كورونا لا تتعدى 20 حالة بالموجة الثانية

نفت النقابة الفرعية للصيادلة في محافظة القليوبية، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة أعداد كبيرة من الصيادلة بفيروس كورونا أسبوعياً، منذ بدء الموجة الثانية للجائحة، اعتباراً من بداية شهر أكتوبر الماضي.

وأكد نقيب صيادلة القليوبية، الدكتور مجدي ثابت، أنه لا صحة إطلاقاً لما يتردد بشأن إصابة 15 صيدلانياً على الأقل في الأسبوع، وشدد على أن عدد المصابين بين الصيادلة، طوال هذه الفترة، لا يتعدى 20 مصاباً، معتبراً أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة من شأنه إثارة البلبلة والذعر بين جموع المواطنين، وخاصةً بين أعضاء النقابة وأسرهم.

وقال "ثابت"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوضع تحت السيطرة، وأوضح أن الإصابات المسجله بين الصيادلة وأسرهم تتضمن مجموعة من العاملين في صيدليات وشركات خاصة، مشيراً إلى أن المصابين من الصيادلة ضمن الأطقم الطبية بالمستشفيات وأماكن العزل، لا تذكر مقارنةً بهذا العدد.

وناشد نقيب صيادلة القليوبية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية ونقل الأخبار وأعداد المصابين من المصادر الرسمية، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة بالنقابة الفرعية بالمحافظة، المسئولة عن التواصل مع الأعضاء المصابين، وتوفير الدعم اللازم لهم من كافة النواحي الطبية والاجتماعية ودعمهم نفسياً وعلاجياً.

ووصف ما نشر عن معدل الإصابات الأسبوعي بأنه غير صحيح، وعار تماماً من الصحة، حيث لم يثبت إصابة أكثر من 20 صيدلانياً من أعضاء النقابة بفيروس كورونا على مدار الشهور الماضية، بدايةً من أكتوبر الماضي وحتي الآن، مشيراً إلى أن المصابين يخضعون جميعهم للعزل المنزلي.

وقال "ثابت" إن الصيادلة هم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، حيث أن أي مريض يشعر بأي أعراض تعب، يتوجه على الفور إلى أقرب صيدلية، ليأخذ المشورة الطبية.

وأوضح نقيب الصيادلة أن هناك لجنة مشكلة بمقر النقابة الفرعية بمدينة ببنها، لإدارة الأزمات، تتابع الحالات المصابة من الصيادلة على مدار الساعة، وحالاتهم الصحية، أو احتياجهم للأكسجين في حالة نقصه، ليتم توافر ما يطلبونه على الفور، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أرقام الإصابات.