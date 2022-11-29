محافظ المنيا يتفقد وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة، بقرية أبيوها، في مركز ابوقرقاص، وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.

إزالة قاعة تصوير مخالفة

كما تفقد المحافظ عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها في قرى مركز أبوقرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال، وخلال الجولة وجه بإزالة قاعة تصوير «فوتوسيشن»، مخالفة بقرية أبيوها، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس أحمد عاطف المدير التنفيذي لجهاز التعمير بالمنيا، المهندس مصطفى النعماني رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب.

إنشاء مجمعات زراعية وخدمية بـ3 قرى

شملت جولة المحافظ تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى منسافيس، أبيوها، بنى موسي، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف والحماية المدنية بقرية منسافيس، وفى قرية أبيوها تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية ومركز شباب أبيوها ومدرسة أبيوها للتعليم الأساسي.

تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية

وشملت جولة المحافظ بقرية بنى موسي، حيث تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية ضمن التطوير الشامل للوحدات الصحية وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تفقد أعمال مجمع خدمات المواطنين ومركز رعاية الطفولة ومركز شباب بنى موسي، كما تفقد وحدة صحة بنى موسي وتفقد الأقسام المختلفة وتابع سير العمل وانتظام الخدمة، بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاء شبكات صرف صحي قرية ريحانة.