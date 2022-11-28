«الصحة العالمية» تطالب بضوابط لصرف المضادات الحيوية بوصفة طبية

طالبت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، بوضع ضوابط لصرف المضادات الحيوية بـ«روشتة طبيب» فقط، بعيدا عن العشوائية، موضحة أنّ جائحة كورونا التي تفشّت عالميا في نهاية 2019، لفتت أنظار العالم إلى الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

استراتيجية مواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير، خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، أنّ يجب تدريب الأطباء والصيادلة، على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أهمية الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، حفاظا على الصحة العامة، موضحا خلال كلمته في المؤتمر، أنّ الوزارة تسعى إلى ضم جميع المستشفيات للاستراتيجية، لضمان الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية، ورفع التوعية بطريقة استخدامها بين المواطنين.