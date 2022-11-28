وظائف مطلوبة في البنك التجاري الدولي CIB.. الشروط ومكان التقديم

كشف البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل عدد من الوظائف المتاحة داخل قطاعات محددة، منوها إلى بعض الشروط والخبرات التي تتطلبها كل وظيفة، فضلا عن المهام التي يجب القيام في حال القبول بتلك الوظائف.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

يمكنك التقديم في وظائف البنك التجاري الدولي، عبر الموقع الرسمي للبنك، ونستعرض لك الشروط والخبرات المطلوبة للقبول في كل وظيفة.

وظيفة محقق ائتمان

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- تحقيق لا يقل عن 1-3 سنوات في SME /Corp في CIB، أو أي مؤسسة أخرى للمسؤول.

- المهارات التحليلية.

- اتصالات وشبكات جيدة في السوق في البنوك الأخرى.

- المؤسسات المالية والمناطق الجغرافية.

- مهارات الاتصال الجيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.

وظيفة WEALTH MANAGER

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها (MBA وCFA زائد).

- خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في المبيعات/ المركز المالي.

- الحد الأدنى من 6-8 سنوات من الخبرة في المبيعات/ الوضع المالي.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

- مهارات تحليلية وعددية قوية.

- مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل.

- عمل تحت ضغط وتلبية الأهداف الشهرية.

وظيفة مدير علاقات العملاء الائتماني الأقدم

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة لـRM وأكثر من 6 سنوات لكبار RM.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.

- مهارات بيع عالية.

- المهارات التحليلية الكمية والنوعية.

- مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة.

وظيفة مدير قطاع

- بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال أو محاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في المبيعات/ الوضع المالي.

- خبرة لا تقل عن 2-4 سنوات في وظائف مبيعات/ مالية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات تحليلية وعددية قوية.

- مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

وظيفة CAF PRESCREENER

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 2 سنة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- معرفة القراءة والكتابة لجهاز الكمبيوتر.

- مهارات الاتصال.

- الإلمام الجيد بتطبيقات MS Office.