تعيينات شركة المياه والصرف الصحي.. موعد تقديم تظلمات وظائف قارئ ومحصل بالعمولة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 332 من الذين تقدموا لشغل وظيفة قارئ ومحصل بالعمولة وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 «مرفوضين» بسبب عدم استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة، وعلى الراغبين منهم أن يتقدموا بتظلم من خلال التوجه لقطاع الموارد البشرية بالمركز الرئيسى بالشركة بميدان مشرفة على أن يقدم التظلم باسم رئيس قطاع الموارد البشرية بإدارة التوظيف وتقييم الأداء خلال أسبوع من تاريخ اليوم الثلاثاء.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل

وكشفت شركة مياه الشرب عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة قارئ ومحصل وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 وهي كالآتي:.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- ألا تقل نسبة النجاح في المؤهل عن 65% من المجموع الإجمالي.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة في تاريخ الإعلان.

- يُفضل أن يكون حاصلًا على دورات متخصصة في الكمبيوتر واستخدام الحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة دمياط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيًا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل السموم والمخدرات.

- أن يكون حسن المظهر ويقبل العمل تحت ضغط.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.

- الموافقة على تقديم إقرار بالضمانات المناسبة لشغل الوظيفة حال استيفاء المتقدم للشروط المحددة.

- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل المطلوب.

المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل وظيفة قارئ ومحصل

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل وظيفة قارئ ومحصل وإرفاقها بالاستمارة.

- المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

- 6 صور شخصية 4×6.

- الدورات التدريبية وشهادة خبرة لمن تتوافر فيه.

- أصل إقرار موثق بالشهر العقاري يفيد عدم حصوله على أي شهادة أعلى من المتقدم بها ولا يحق له المطالبة بالتسوية بالمؤهل الأعلى حال الحصول عليه.