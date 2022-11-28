محافظ القليوبية يترأس لجنة اختيار شاغلي 3 وظائف قيادية جديدة

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات، لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة مديري عموم إدارة بنها التعليمية وحماية أملاك الدولة بالديوان العام والإدارة العامة للشؤون الهندسية بشبرا الخيمة، والتي تم الإعلان عنها، وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتأتي وظائف القيادة الجديدة بالقليوبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

تشكيل لجنة وظائف القليوبية القيادية

وشارك في اللجنة اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، ورشا محمد مدير مديرية التنظيم والإدارة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق الششتاوي أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.

مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف القليوبية الجديدة

وخلال الاجتماع أجريت مقابلات شخصية مع المتقدمين، لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف، وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضح محافظ القليويبة، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية، ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

ولفت إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط، بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة، لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها، وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.