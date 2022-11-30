حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات كثيرة تجمع مواليد برج الحوت، فهم من الشخصيات الحساسة والعاطفية، لا يستطيعون العيش دون حب أو ارتباط، من بين هؤلاء المشاهير الفنانة حنان مطاوع، وكوين لطيفة، وخالد زكي، وحمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وينتمي عدد آخر من المشاهير لبرج الحوت منهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، الفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبشأن ذلك، أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، ينصحك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.