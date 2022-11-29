حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميّز مواليد برج السرطان بالرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، وهم أشخاص عاطفيون وحازمون وحاسمون، ويمتلكون روحا كبيرة من الإصرار والمقاومة، ويبحثون حتى يكتشفوا الحقيقة، ويعرف عنهم سلوكهم الهادئ، ولكنهم في كثير من الأحيان، يظهرون للآخرين كأشخاص يتسمون بالعنف، وهم قادة ممتازون لأنهم مخلصون لما يقومون به.

وفي السطور التالية، نقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي والمهني اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، وفق حديث عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تنجح اليوم في تغيير الأوضاع، وتجد الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما انتهت منذ فترة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم، ما يتطلب منك أن تكون حكيما في الإنفاق، ويمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط لزيادة أرباحك وتجد الأمور ميسرة لذلك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.