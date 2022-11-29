حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

الإنفاق دون حسابات وحب امتلاك كل ما هو ثمين أمر قد يلتصق بمواليد برج الحوت، كما أن أصحاب هذا البرج من الشخصيات الحساسة والعاطفية، فهم لا يستطيعون الحياة دون حب أو ارتباط.

الحب لا يمثل شريك حياة لدى مولود برج الحوت ولكنه يعني الحب لأفراد أسرته وأصدقائه، فهو مستمع جيد لمشاكلهم، ومن بين مشاهير وأعلام هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، الفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فواد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج الحوت، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لبرج الحوت، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك، وكن متواضعا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، الوضع الفلكي ينصحك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.