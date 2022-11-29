حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يٌعرف عن مولود برج العقرب أنه من الشخصيات التي تبحث دائمًا في المواقف والأمور التي يتعرضون لها حتى يمكنهم الوصول إلى الحقيقة، كما أنه يحب تلقي الهدايا التي تحمل قيمة معنوية ولا يهتم بالقيمة المادية.

ولمحبي الخرائط الفلكية اليومية لأصحاب برج العقرب المتابعين لحركة الكواكب والنجوم خلال اليوم، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.