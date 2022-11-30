إحباط 4 محاولات تهريب بضائع.. وقانوني: عقوبة المتهمين تصل لـ100 ألف جنيه غرامة

أحبط قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، خلال 48 ساعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل وقعة على حدة، وأُحيل المتهمين للنيابة، وفي هذا الصدد، تحدّث ياسر سيد، المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تنتظر المتهمين، قائلًا إنّهم يواجهون عقوبة الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات للجمارك.

100 ألف جنيه غرامة

وقال المحامي، إنّ قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، وفقًا للقانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الاتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر.

وأوضح المحامي، أنّه حال كانت جريمة التهريب بهدف الاتجار، تقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين، بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.

عقوبة البضائع الممنوعة

وحدد القانون عقوبة البضائع الممنوعة موضوع الجريمة، بأن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أو أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، على أن يتضاعف التعويض في كل الحالات السابقة، حال سبق للمتهم ارتكاب أي جريمة تخص التهريب بأخرى خلال الـ5 سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.