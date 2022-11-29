«الأرثوذكسية» تشيد بملف «الوطن» عن البابا تواضروس

إشادة جديدة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملف «الوطن» القبطي، الصادر السبت الماضي، بعنوان «10 سنوات على عطية الله لمصر والكنيسة»، الذي تناول سيرة البابا ومسيرته، واستعرض الجانب الآخر من حياته منذ الطفولة حتى وصوله إلى الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2018 خلفا للبابا شنودة الثالث، ورسم ملامح من حياته وشخصيته، التي أحبها جميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، لدوره الروحي والوطني.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، العدد الخاص بجريدة الوطن.

الأرثوذكسية: عمل صحفي متميز

كما أشاد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، بالملف قائلا: إن الملف يوصف بأنه عمل صحفي متميز، وجرى إعداده باحتراف ومهنية، ما يؤكد تقدير «الوطن» لقيمة قداسة البابا تواضروس الثاني كشخصية وطنية ودينية لها ثقلها في المجتمع.