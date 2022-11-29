«فندقية بيلا» بكفر الشيخ تحتضن حفل يوم الرائد العربي

احتضنت مدرسة بيلا الثانوية الفندقية، بمحافظة كفر الشيخ، احتفال جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا بكفر الشيخ، برئاسة السيد عنتر، عضو لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، بيوم الرائد العربي، لتكريم بعض النماذج المشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يوم الرائد العربي لتكريم بعض النماذج

جاء ذلك، بحضور الدكتور عادل حجاج، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، ومجدي الجندي، رئيس مجلس أمناء إدارة بيلا التعليمية، وزينب فوزي درويش، مدير مدرسة بيلا الثانوية الفندقية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وعشيرة جولات المدرسة، وأعضاء جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا الرائد محمود عجيز، والرائدة نرمين حجازى، والرائدة هبة جمال.

بدأ الاحتفال بترحيب مديرة المدرسة الفندقية بالحضور، ومن ثم كلمة الدكتور عادل حجاج، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، الذى قام بتعريف نفسه، حيث فاجأ الحضور بأنه من القيادات الكشفية، وحاصل على دراسة مساعد قائد تدريب من المملكة العربية السعودية، وأثنى علي جهود جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا وهذا الاحتفال.

ومن جانبه قدم مجدى الجندي، رئيس مجلس أمناء إدارة بيلا التعليمية، الشكر باسم مجلس الأمناء لمدرسة بيلا الثانوية الفندقية، وعلى رأسها زينب فوزى درويش، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، على احتضان هذا الاحتفال، كما قدم الشكر لجمعية رواد بيلا.

نبذة عن الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

ومن جانبه، قدم الرائد الكشفي السيد عنتر، نبذة عن الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، والجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات، وماهية الاحتفال بيوم الرائد العربي لتكريم بعض النماذج المشرفة من ذوي الهمم.

وقدم «عنتر»، المكرمين وهم صبري صلاح الدين عبد الرحمن، الذي فقد بصرة منذ عام 1996م بعد تعرضه لحادث، وتركته زوجته الأولى وحرمته من ابنه ومن ثم عاد إلى صوابه وتزوج من أخرى وأنجب ابنتين وتخرجا وافتتح مشروعا تجاريا، ورغم إعاقته البصرية إلا إنه يجيد إصلاح بعض المعدات الكهربائية ببراعة.

أما النموذج الثاني هو حمدي عبد الهادي العتل، البالغ من العمر 35 عاماً تعرض لحادث قطار وهو دون الخامسة من عُمره نتج عنه بتر ساقيه، ولم يستسلم لليأس وعاد إلي حياته ويعمل في التجارة وأعمال النجارة الميكانيكا ببراعة مطلقة.

تقديم فقرات متعددة

النموذج النسائي رشا متولي عبد العزيز متولي، التي ولدت بظروف خاصة، وأجرت أكثر من عملية جراحية في ساقيها، ووهبت حياتها إلي مساعدة المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والمقبلين على الزواج لغير قادرين، إلى أن أسست جمعية للأعمال الإنسانية أطلقت عليها اسم «بادر بالخير».

وتم خلال الاحتفال تقديم فقرات متعددة قدمها طلاب مدرسة بيلا الثانوية الفندقية، وفريق الجولات بالمدرسة، ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي عن حياة ذوى الاحتياجات الخاصة المكرمين.

تكريم بعض النماذج المشرفة

في نهاية الاحتفال بيوم الرائد العربى لتكريم بعض النماذج المشرفة تم تقديم شهادة تقدير جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا ووسام الجمعية للمكرمين.